Сирійська опозиція зайняла місце Сирії у Лізі арабських держав

10:58, 25 березня 2013
Світ
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Сирійська опозиція офіційно отримала місце Сирії в Лізі арабських держав (ЛАД) напередодні саміту в столиці Катару Досі. 

Сирійська опозиція офіційно запрошена на арабський саміт / Фото: Vestikavkaza.ru

Про це повідомило агентство Франс Прес з посиланням на високопоставленого представника організації.

"Сирійська опозиція офіційно запрошена на арабський саміт і займе місце Сирії в ЛАД", - повідомив представник ЛАГ.

Як пише РІА Новости, більшість глав МЗС країн ліги підтримали пропозицію Катару про надання сирійській опозиції місця Дамаска в цій організації, незважаючи на розкол у лавах супротивників президента Башара Асада. Проти виступили глави МЗС Алжиру та Іраку, пославшись на те, що таке рішення суперечить статуту ЛАД. Сусідній з Сирією Ліван утримався.

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