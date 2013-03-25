Богатирьова порадила хворим на туберкульоз записуватись у «електронну приймальню»

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час першої відеоконференції «Запитай міністра», яка відбулася на знак завершення Всеукраїнського тижня боротьби із туберкульозом.

Р.Богатирьова повідомила, що на сайті Держслужби України з питань соціальних захворювань запроваджується новий комунікаційний сервіс – «Електронна приймальня для пацієнтів». «Він стане суттєвою допомогою для моніторингу та контролю забезпечення безоплатності та доступності протитуберкульозних препаратів для хворих», - сказала міністр.

Крім того, нагадала Р.Богатирьова, громадяни можуть скористатися телефонною гарячою лінією у Міністерстві охорони здоров'я України (0-800-801-333), яка працює 27-го числа кожного місяця.