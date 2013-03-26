Опозиція заново збиратиме підписи за відставку генпрокурора

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції сказав лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк, відповідаючи на запитання журналістів.

А.Яценюк відзначив, що раніше підписи за відставку генерального прокурора вже були передані для реєстрації у ВР відповідної постанови про відставку генерального прокурора.

“Апарат Верховної Ради відмовив нам у реєстрації цієї постанови, так як ці підписи були зібрані не на підписних листах з печатками апарату Верховної Ради, тому що тоді апарат відмовився їх видавати. Вони просять, щоб ми перепідписали. Зробимо”, - сказав А.Яценюк.

Водночас він нагадав, що підписи за відставку прем’єр-міністра України Миколи Азарова вже подані і зареєстровані. Крім того, відзначив А.Яценюк, уся фракція “Батьківщини” підписала і офіційно передала фракції “УДАР” свої підписи за відставку голови Верховної Ради Володимира Рибака, збір яких ініціювався фракцією “УДАР”.