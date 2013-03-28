Азарову в Угорщині сказали, що підтримають підписання асоціації з ЄС

Угорщина виступає за якнайшвидше підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем'єр-міністр Микола Азаров на спільній прес-конференції з своїм угорським колегою Віктором Орбаном сьогодні в Будапешті.

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"Прем'єр-міністр запевнив мене у тому, що Угорщина послідовно виступатиме за підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом і за інші євроінтеграційні ініціативи", - сказав М.Азаров.