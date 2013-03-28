Азарову в Угорщині сказали, що підтримають підписання асоціації з ЄС
16:22, 28 березня 2013Політика
871 0
Угорщина виступає за якнайшвидше підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.
Азаров зустрівся з прем’єром Угорщини
Угорщина виступає за якнайшвидше підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав прем'єр-міністр Микола Азаров на спільній прес-конференції з своїм угорським колегою Віктором Орбаном сьогодні в Будапешті.
На тему: Україна почала поставки газу з Європи через Угорщину
"Прем'єр-міністр запевнив мене у тому, що Угорщина послідовно виступатиме за підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом і за інші євроінтеграційні ініціативи", - сказав М.Азаров.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter