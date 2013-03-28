Таруту і Гайдука допитають в суді у справі Щербаня

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, допит С.Тарути призначений на 2 квітня, попередня дата допиту В.Гайдука – 5 квітня.

27 березня захисники Ю.Тимошенко повідомили, що вимагатимуть допиту С.Тарути та В.Гайдука у відкритому судовому засіданні. Вони є свідками Генпрокуратури, вже допитувалися слідчими і показання яких є у матеріалах справи.

Захисник Сергій Власенко заявляв, що «покази цих людей, очевидно, вступають у конфлікт з показами Володимира Щербаня, і прокуратура чомусь не хоче їх допитувати у публічному режимі».

При цьому на сьогодні Генпрокуратура так і не надала захисту лідера опозиції протоколи допитів цих свідків, йдеться у повідомленні.