Таруту і Гайдука допитають в суді у справі Щербаня
18:30, 28 березня 2013Політика
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Суд задовольнив клопотання захисників екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко щодо допиту в судовому засіданні у рамках досудового розслідування у справі про вбивство Євгена Щербаня бізнесменів Сергія Тарути та Віталія Гайдука.
Таруту допитають у справі Щербаня
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, допит С.Тарути призначений на 2 квітня, попередня дата допиту В.Гайдука – 5 квітня.
27 березня захисники Ю.Тимошенко повідомили, що вимагатимуть допиту С.Тарути та В.Гайдука у відкритому судовому засіданні. Вони є свідками Генпрокуратури, вже допитувалися слідчими і показання яких є у матеріалах справи.
Захисник Сергій Власенко заявляв, що «покази цих людей, очевидно, вступають у конфлікт з показами Володимира Щербаня, і прокуратура чомусь не хоче їх допитувати у публічному режимі».
При цьому на сьогодні Генпрокуратура так і не надала захисту лідера опозиції протоколи допитів цих свідків, йдеться у повідомленні.
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