Депутати ПР питають Тягнибока чи справді їх повісять після зміни влади

Причиною звернення стали "некоректні висловлювання та погрози" голови Черкаської обласного осередку ВО «Свобода» та помічника народного депутата Юрія Сиротюка Юрія Боднара на сесії міськради 21 березня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської міськради, у своєму листі вони просять надати офіційну відповідь щодо висловлювань Ю.Боднара, який, згідно з повідомленням, на останній сесії міськради заявив, що після приходу ВО «Свободи» до влади «почнуть вішати членів Партії регіонів та представників інших політичних сил».

Автори листа також заявляють, що їх обурило, що в сесійні залі Ю.Боднар погрожував меру Черкас Сергію Одаричу, обіцяючи «винести його разом зі стільцем на вулицю».

Депутатів міськради цікавляться у листі-зверненні: «Чи входить така поведінка до норм та статуту вашої партії? Чи ви плануєте оголосити курс на знищення політичних опонентів та створення гетто для членів інших партій?».

Відкритий лист підписали 27 депутатів Черкаської міськради.