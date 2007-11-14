Литвин: ми в одному човні, але гребти за вас я не буду

У перший же день після дострокових виборів до Верховної Ради Володимир Литвин зрозумів, що знову прийнятий у велику гру. Лідер блоку свого імені в інтерв`ю, розміщеному на сайті Народної партії, заявив, що йому одразу ж почали дошкуляти дзвінками і візитами з пропозиціями про співпрацю.

”Мені почали дружно дзвонити. Ті люди, які забули мене. Зокрема наші українські вожді. Почали дзвонити і розповідати, що ми разом в одній команді, в одному човні. На що я відповідав: «Може, ми і в одному човні, але гребти за вас я не буду». Знаєте, 30 вересня (в день виборів) я поступив таким чином: у 10 годині випив снодійне і заснув, - розповів Литвин. - Прокинувся вранці. І коли побачив, що за воротами товкуться гості, то зрозумів, що результат позитивний».

Після виборів Литвин спеціально пішов у тінь - щоб бути подалі від спокус. Поки лідери політичних сил, що пройшли до парламенту, намагалися публічно створювати коаліцію, Литвин поїхав: «спочатку на Житомирщину до батьків, а потім до Криму».

«Мені ці політичні дебати остогидли! Я не бачу резону в їхньому проведенні, - заявив Литвин. - Коли ти розмовляєш з політиком і знаєш, що він грає, ти вимушений або говорити, що ти думаєш про нього, або приймати його правила гри і теж лукавити. Мені цього не хочеться робити. А сваритися зі всіма тим більше не хочеться».