Доповідач Європарламенту: ЦРУ використовувало авіабазу України
Гриценко відкинув заяви Фави
|Клаудіо ФАВА
Як передає агентство «Ассошіейтед Прес», про це заявив сьогодні на прес-конференції в Страсбурзі депутат Європарламенту Клаудіо ФАВА (група соціалістичних партій, Італія).
К.ФАВА зазначив, що має в своєму розпорядженні докази таємних приземлень американських літаків на території України.
Раніше К.ФАВА, який є доповідачем Європарламенту щодо незаконного перевезення літаками ЦРУ людей, підозрюваних у тероризмі, також заявляв про існування в`язниць ЦРУ в Італії та Польщі.
Європарламентарій повідомляв, що виявив 14 європейських урядів, які допомагали США проводити слідчі заходи й створювати секретні в`язниці, існування яких суперечить Женевській конвенції.
«Ассошіейтед Прес» також повідомляє про те, що міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО в коментарі цьому агентству відкинув заяви К.ФАВИ про можливе використання українських військових аеродромів для приземлення літаків ЦРУ.