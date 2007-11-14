Доповідач Європарламенту: ЦРУ використовувало авіабазу України

Літаки Центрального розвідувального управління США здійснювали посадки на одній з авіабаз України.

Як передає агентство «Ассошіейтед Прес», про це заявив сьогодні на прес-конференції в Страсбурзі депутат Європарламенту Клаудіо ФАВА (група соціалістичних партій, Італія).

К.ФАВА зазначив, що має в своєму розпорядженні докази таємних приземлень американських літаків на території України.

Раніше К.ФАВА, який є доповідачем Європарламенту щодо незаконного перевезення літаками ЦРУ людей, підозрюваних у тероризмі, також заявляв про існування в`язниць ЦРУ в Італії та Польщі.

Європарламентарій повідомляв, що виявив 14 європейських урядів, які допомагали США проводити слідчі заходи й створювати секретні в`язниці, існування яких суперечить Женевській конвенції.

«Ассошіейтед Прес» також повідомляє про те, що міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО в коментарі цьому агентству відкинув заяви К.ФАВИ про можливе використання українських військових аеродромів для приземлення літаків ЦРУ.