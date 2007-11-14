Україна підписала останній протокол на шляху до СОТ

16:55, 14 листопада 2007
Політика
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У члени СОТ - до кінця року?

Україна підписала протокол про доступ на ринки товарів і послуг з Киргизією, повідомив журналістам міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК.

«Ми дійсно завершили переговорний процес з Киргизією, підписали двосторонній протокол про доступ на ринки товарів і послуг», - сказав міністр.

За його словами, наступним кроком на шляху вступу України до Світової організації торгівлі має бути затвердження звіту робочої групи, який заплановано на 15 листопада. «Звіт у нас вже готовий, всі сторінки тексту практично погоджені», - запевнив А.ЯЦЕНЮК, додавши, що робоча група очікувала лише на останній протокол.

«Мова йде про те, що до кінця поточного року звіт робочої групи і формалізація питань щодо вступу України в СОТ будуть завершені», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

«У нас немає перепон, в крайньому випадку станом на сьогоднішній день, для того, щоб Україна до кінця поточного року стала членом СОТ», - додав міністр.

Як відомо, Україна намагається вступити до СОТ з 1993 року.

У 2005-2006 роках Верховна Рада України ухвалила 38 законодавчих актів, необхідних для вступу до СОТ. 31 травня ц.р. ВР ухвалила останні 11 законів, необхідних для забезпечення вступу України до СОТ.

 

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