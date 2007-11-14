Сьогодні Тимошенко, Луценко та Богатирьова до ВР не прийшли

Партія регіонів продовжує консультації і в засіданні підготовчої групи з організації першого засідання Верховної Ради VI скликання ще триває перерва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам представник Блоку Литвина Ігор ШАРОВ.

Сьогодні на засідання підготовчої групи відсутні лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, представник від ПР Раїса БОГАТИРЬОВА та представник НУ-НС Юрій ЛУЦЕНКО.

В той же час у роботі підготовчої групи від ПР бере участь перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ.