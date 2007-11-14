Сьогодні Тимошенко, Луценко та Богатирьова до ВР не прийшли
16:57, 14 листопада 2007Політика
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Регіонали все ще консультуються
|Ігор ШАРОВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам представник Блоку Литвина Ігор ШАРОВ.
Сьогодні на засідання підготовчої групи відсутні лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, представник від ПР Раїса БОГАТИРЬОВА та представник НУ-НС Юрій ЛУЦЕНКО.
В той же час у роботі підготовчої групи від ПР бере участь перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ.
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