Киргизія підтвердила підписання протоколу з Україною

У Посольстві Киргизія в Україні підтвердили інформацію про підписання сьогодні в Бішкеку протоколу між Україною і Киргизією про доступ на ринки товарів і послуг.

Крім того, посол Киргизії в Україні Еркін МАМКУЛОВ повідомив агентству УНІАН, що на сьогоднішній день питання про борг в 27 млн. доларів виключене з порядку денного двосторонніх українсько-киргизьких відносин і у двох країн немає фінансових претензій один до одного.

Як повідомляв УНІАН, про підписання двостороннього протоколу між Україною і Киргизією сьогодні, 14 листопада, повідомив міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК