Киргизія підтвердила підписання протоколу з Україною
17:23, 14 листопада 2007Політика
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Про борг більше не говорять
|Еркін МАМКУЛОВ
Крім того, посол Киргизії в Україні Еркін МАМКУЛОВ повідомив агентству УНІАН, що на сьогоднішній день питання про борг в 27 млн. доларів виключене з порядку денного двосторонніх українсько-киргизьких відносин і у двох країн немає фінансових претензій один до одного.
Як повідомляв УНІАН, про підписання двостороннього протоколу між Україною і Киргизією сьогодні, 14 листопада, повідомив міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК
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