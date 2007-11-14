Турчинов боїться, що достойники з ПР поб`ються

Один із лідерів БЮТ Олександр Турчинов вважає, що в роботі групи з підготовки першого засідання Верховної Ради склалася "анекдотична ситуація".

За його словами, засідання групи досі не розпочалося, оскільки Партія регіонів уже годину вирішує, хто з них очолить робочу групу.

"Там очевидно багато достойників... Головне, щоб не побилися", - зазначив Турчинов.

Водночас БЮТ готовий чекати на рішення регіоналів "до переможного кінця" у середу, для того, щоб визначитися з головним питанням – датою початку сесії.

Ці ж самі наміри підтвердив один із лідерів НУНС В`ячеслав Кириленко. За його словами, блок підтримає будь-яку кандидатуру на голови групи, крім комуністів.

"Ми готові чекати хоч до ночі, аби сьогодні була визначена дата першого засідання. Для нас не важливий голова, важлива дата", - сказав Кириленко.

Українська правда