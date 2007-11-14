Помаранчеві відмовляються голосувати за комуніста

Засідання підготовчої групи з проведення першого засідання Верховної Ради VI скликання перенесено на завтра на 15 годину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила член Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

Вона зазначила, що по закінченню перерви представники Партії регіонів як компроміс на посаду голови підготовчої групи запропонували представника КПУ Валентина МАТВЄЄВА. Г.ГЕРМАН додала, що такий вибір Партії регіонів був зумовлений тим, що В.МАТВЄЄВ у парламенті четвертого скликання очолював регламентний комітет ВР і є професіоналом.

В той же час, за її словами, БЮТ та НУ-НС відмовилися голосувати за кандидатуру В.МАТВЄЄВА. «Наші опоненти зробили наголос на партійну приналежність і сказали, що за представників КПУ вони не будуть голосувати», - сказала Г.ГЕРМАН. У зв’язку з чим, наголосила вона, було прийнято рішення оголосити перерву в засіданні підготовчої групи до завтра. Завтра підготовча група розпочне свою роботу о 15.00.