Турчинов: у БЮТ достатньо нардепів, щоб замінити Тимошенко

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО працює «за власним графіком».

Про це сказав журналістам представник фракції БЮТ у підготовчій групі з організації підготовки першого засідання Верховної Ради VI скликання Олександр ТУРЧИНОВ, відповідаючи на запитання журналістів, що стосувалося відсутності Ю.ТИМОШЕНКО на вчорашньому та сьогоднішньому засіданнях групи.

Відповідаючи на запитання, чи правдива інформація, що Ю.ТИМОШЕНКО перебуває в Брюсселі, він сказав: «мені невідомо, що вона в Брюсселі». «Юлія Володимирівна працює за власним графіком», - додав О.ТУРЧИНОВ. На уточнююче запитання, чи «вона (лідер БЮТ - УНІАН) зараз в Україні», О.ТУРЧИНОВ підкреслив: «вона зараз працює за власним графіком». Він вважає, що через затягування роботи підготовчої групи, участь Ю.ТИМОШЕНКО на засіданнях, аби «чекати, поки регіонали визначаться, кого ж все-таки вони запропонують на голову підготовчої групи» є неефективною. При цьому О.ТУРЧИНОВ додав: «у нас достатньо фахових депутатів, які зможуть підстрахувати Юлію Володимирівну і замінити її під час засідання робочої групи».

Нагадаємо, вчора кандидат в народні депутати від Блоку Юлії Тимошенко Йосип Вінський пояснив, що лідер блоку була відсутня на засіданні робочої групи з підготовки до проведення першої сесії Верховної Ради шостого скликання, оскільки вона перебуває за кордоном.

Вінський не уточнив, до якої країни вирушила Тимошенко, проте зауважив, що вона на даний момент перебуває за межами України. І попередив, що лідер блоку буде відсутня не тільки сьогодні, але й найближчими днями. "Ми впораємося без неї", - завірив він.