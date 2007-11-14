Азаров побачив, як помаранчеві ллють крокодилові сльози

Партія регіонів наполягатиме на обранні головою підготовчої групи з проведення першої сесії Верховної Ради шостого скликання представника Компартії Валентина МАТВЄЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив представник Партії регіонів, перший віце-прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ.

Він зазначив, що усі звинувачення на адресу Партії регіонів з боку блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” в намірах затягнути відкриття першої сесії ВР є безпідставними. «Затягують роботу парламенту ті, хто блокував цю роботу протягом усього року, а зараз ллють крокодилові сльози з приводу одного-двох днів», - сказав він.

М.АЗАРОВ зазначив, що Партія регіонів наполягатиме на кандидатурі В.МАТВЄЄВА, оскільки впевнена в його принциповості і в тому, що він не дозволить відступати від регламенту ВР. «Принципове для нас – це суворе виконання регламенту», - сказав він. М.АЗАРОВ також наголосив, що Партія регіонів закликає БЮТ та НУ-НС знайти компроміс і проголосувати за кандидатуру В.МАТВЄЄВА. «Якщо для них так важливо відкрити сесію ВР, то чому вони не погоджуються на кандидатуру В.МАТВЄЄВА?», - запитав він. При цьому М.АЗАРОВ висловив сподівання, що завтра з цього питання буде досягнутий компроміс. Водночас він запевнив, що його політична сила «не дозволить нікому розмовляти мовою ультиматумів».