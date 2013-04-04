У ПР кажуть, що йдуть у комітети на Банкову радитися

Більшість Верховної Ради збирається провести депутатські збори для вирішення ситуації, яка склалася у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам сказав голова Регламентного комітету ВР, представник фракції Партії регіонів Володимир Макеєнко.

“Ми йдемо радитися більшістю, збори. Зал засідань на Банковій, де знаходяться комітети. Там великий зал знаходиться”, - сказав він.

Водночас В.Макеєнко відзначив, що питання відставки уряду надумане і політичне. “Ми його призначали, ми несемо відповідальність, у нас є більшість. Це наша відповідальність перед виборцями, це наш уряд. Вони були при владі - був їхній уряд”, - відзначив він.

У свою чергу народний депутат України Володимир Литвин (позафракційний) на питання журналістів відзначив, що про відповідні збори почув від своїх колег. “Очевидно, що збори потрібні для того, щоб домовитися, як далі буде працювати Верховна Рада України. Тому в самому факті зборів я не бачу жодної перепони. А якщо мова йде про проведення засідання Верховної Ради, то це також допускається відповідним положенням Регламенту Верховної Ради. Для цього потрібно прийняти рішення про проведення засідання Верховної Ради в іншому місці. Але виписано в Регламенті так, що таке рішення треба прийняти в сесійній залі”, - сказав він.

В.Литвин нагадав про ситуацію 1999 року, коли мала відбутися інавгурація Президента України Леоніда Кучми, і він, враховуючи “свої складні стосунки” з Верховною Радою, запропонував, щоб інавгурація відбувалася у Палаці “Україна”.