Тягнибок закликав киян вийти на акцію протесту
12:56, 04 квітня 2013Політика
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Опозиція закликає жителів Києва у суботу взяти участь в акції протесту.
Олег Тягнибок закликає до протесту
Опозиція закликає киян у суботу, 6 квітня, взяти участь в акції протесту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на депутатських зборах у сесійний залі Верховної Ради лідер фракції «Свобода» Олег Тягнибок від імені опозиції.
Він зазначив, що необхідно вийти всім, “щоб виступити проти влади”.
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