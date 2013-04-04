Тягнибок закликав киян вийти на акцію протесту

Опозиція закликає киян у суботу, 6 квітня, взяти участь в акції протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на депутатських зборах у сесійний залі Верховної Ради лідер фракції «Свобода» Олег Тягнибок від імені опозиції.

Він зазначив, що необхідно вийти всім, “щоб виступити проти влади”.