Опозиція відкрила збори у Верховній Раді

12:32, 04 квітня 2013
Політика
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У сесійній залі ВР розпочалися збори опозиції та ряду позафракційних депутатів.

Яценюк на зборах у ВР / Фото Леонід Ємець із Facebook

У сесійній залі Верховної Ради розпочалися збори опозиції та ряду позафракційних народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі присутні члени фракцій «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода».

Також у залі присутні ряд позафракційних депутатів, зокрема, Петро Порошенко, Віктор Балога, Олесь Доній, Сергій Міщенко, Віктор Тимошенко, Юрій Дерев’янко.

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