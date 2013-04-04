Опозиція відкрила збори у Верховній Раді
12:32, 04 квітня 2013Політика
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У сесійній залі ВР розпочалися збори опозиції та ряду позафракційних депутатів.
Яценюк на зборах у ВР / Фото Леонід Ємець із Facebook
У сесійній залі Верховної Ради розпочалися збори опозиції та ряду позафракційних народних депутатів.
Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі присутні члени фракцій «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода».
Також у залі присутні ряд позафракційних депутатів, зокрема, Петро Порошенко, Віктор Балога, Олесь Доній, Сергій Міщенко, Віктор Тимошенко, Юрій Дерев’янко.
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