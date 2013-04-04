Опозиція відкрила збори у Верховній Раді

У сесійній залі ВР розпочалися збори опозиції та ряду позафракційних депутатів.

У сесійній залі Верховної Ради розпочалися збори опозиції та ряду позафракційних народних депутатів. Як передає кореспондент УНІАН, у сесійній залі присутні члени фракцій «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода». Також у залі присутні ряд позафракційних депутатів, зокрема, Петро Порошенко, Віктор Балога, Олесь Доній, Сергій Міщенко, Віктор Тимошенко, Юрій Дерев’янко.

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