КУН пропонує ліквідувати 200 пам’ятників Леніну

Вінницька обласна організація Конгресу українських націоналістів пропонує ліквідувати всі пам’ятники Леніну у Вінницькій області до 24 листопада - дня вшанування 75-ї річниці Голодомору 1932-33 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Вінницької організації КУН Віталій ГУСАР на селекторній нараді голови Вінницької обласної державної адміністрації, присвяченій обговоренню заходів в області у зв`язку з 75-ю річницею Голодомору.

КУН запропонував обладміністрації ліквідувати 200 пам`ятників Леніну, які є на території області.

"Також пропонуємо головним комуністам - Петру СИМОНЕНКУ, Аллі АЛЕКСАНДРОВСЬКІЙ та іншим - відіслати від Вінничини буханець хліба, випеченого за тим зразком, що їли українці в 1932-33 роках", - сказав В.ГУСАР.

За його словами, таким чином члени КУН хочуть продемонструвати лідерам Компартії злочини комуністичного режиму, здійснені в цей період. "Щоб вони скуштували його, й ніколи більше не заперечували факт геноциду української нації в 1932-33 роках", - зазначив лідер КУН у Вінницькій області.

Як повідомляв УНІАН, керівництво Вінницької обласної державної адміністрації вирішило кожній сім’ї Вінницької області передати свічку для запалення ввечері 24 листопада – у День пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років.