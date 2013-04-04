Захист просить ВССУ задовольнити касацію на другий вирок Луценку

Захист екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка просить Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ не потурати задовольнити касацію на другий вирок їхньому підзахисному, пов'язаний із розслідуванням справи про отруєння кандидата в президенти Віктора Ющенка.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи з поясненнями на розгляді касації, адвокат Ю.Луценка Олексій Баганець підкреслив, що рішення суду першої інстанції та апеляційного підлягають скасуванню, оскільки при винесенні цих ухвал були порушені Конституція, Кримінальний процесуальний кодекс і Європейська конвенція із захисту прав людини.

За його словами, вирок було ухвалено незаконним складом Печерського райсуду Києва, а керівництво Генеральної прокуратури "неодноразово виступало із заявами про доведеність провини Ю.Луценка в той час, як провину ще не було доведено й вироку не було".

Адвокат переконаний, що було порушено право Ю.Луценка на справедливий суд впродовж розгляду справи в судах першої та апеляційної інстанції.

"Прошу скасувати рішення Печерського районного суду й ухвалу Апеляційного суду у зв'язку з доведеними фактами порушення права на захист Ю.Луценка", - додав адвокат.

За словами О.Баганця, вирок грунтується на незаконно зібраних доказах.

Звертаючись безпосередньо до головуючого на розгляді касації судді Вищого спецсуду Валерія Швеця, О.Баганець сказав: "Я розумію, що ця справа не грає ролі в долі мого підзахисного. Єдине, з чим хочу до вас звернутися: не беріть, будь ласка, на себе таку відповідальність, що ви теж потуратимете тому, що відбувається з грубим порушенням прав Ю.Луценка. Ви - вища касаційна інстанція. Вище за вас ніде шукати права в Україні".

У свою чергу адвокат Ігор Фомин висловив упевненість у тому, що в діях Ю.Луценка немає події злочину, який йому інкримінували, справу має бути закрито, а незаконні рішення судів першої та апеляційної інстанції має бути скасовано.

Виступаючи з поясненнями, дружина екс-міністра, його захисник Ірина Луценко також закликала Вищий спецсуд скасувати рішення Печерського й апеляційного судів зважаючи на відсутність події злочину.

"Моє особисте бачення цього процесу: це чисто службова фальсифікація документів, щоб сфабрикувати справу, незаконне затримання і арешт. Все це не фантазії - це або помилки, або усвідомлені рішення, ця справа - прикриття своїх особистих незаконних дій (співробітниками прокуратури й судом - УНІАН)", - сказала І.Луценко.

Довідка УНІАН. Екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка, а також колишніх співробітників Департаменту карного розшуку МВС В.Тарасенка і О.Павлєнова звинувачували у тому, що в рамках розслідування справи про отруєння політичного діяча Віктора Ющенка вони нібито незаконно продовжили до 18 місяців оперативно-розшукову справу (ОРС) стосовно Валентина Давиденка, колишнього водія екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Відкриття цієї ОРС дозволяло вести стеження за В.Давиденком і прослуховувати його телефонні розмови, що «завдало істотної шкоди правам, свободам і інтересам В.Давиденка, що охороняються законом», йдеться в обвинувальному висновку.

У липні Генеральна прокуратура змінила Ю.Луценку, а також В.Тарасенку і О.Павлєнову, обвинувачення зі зловживання службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу) на службову недбалість (ч. 1 ст. 367 КК).

17 серпня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Ю.Луценка до двох років обмеження волі за продовження терміну стеження за В.Давиденком.

Разом з тим В.Тарасенка і О.Павлєнова засуджено до покарання у вигляді стягнення штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів, що дорівнює 8,5 тис. грн., та позбавлення строком на три роки права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративні посади на підприємствах та організаціях всіх форм власності.

Сам В.Давиденко неодноразово заявляв, що не вважає себе потерпілим.