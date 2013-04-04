Суд взявся за другу касацію Луценка

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних розпочав розгляд касаційної скарги на вирок екс-міністру внутрішніх справ України Юрію Луценку у справі про організацію незаконного стеження за Валентином Давиденком - водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.Луценка доставлено до зали судових засідань.

Коли головуючий у колегії суддів Валерій Швець розпочав процедуру, якою зазвичай розпочинаються всі перші судові засідання: встановлення осіб - учасниць процесу, на прохання назвати себе Ю.Луценко відповів: політичний ув’язнений В.Януковича, проживаю у Менській колонії, перша койка зліва, справа вільна.

Довідка УНІАН. Екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка, а також колишніх співробітників Департаменту карного розшуку МВС В.Тарасенка та О.Павлєнова звинувачували у тому, що в рамках розслідування справи про отруєння політичного діяча Віктора Ющенка вони нібито незаконно продовжили до 18 місяців оперативно-розшукову справу (ОРС) стосовно Валентина Давиденка, колишнього водія екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Відкриття цієї ОРС дозволяло вести стеження за В.Давиденком і прослуховувати його телефонні розмови, що «завдало істотної шкоди правам, свободам і інтересам В.Давиденка, що охороняються законом», йдеться в обвинувальному висновку.

У липні Генеральна прокуратура змінила Ю.Луценку, а також В.Тарасенку і О.Павлєнову, обвинувачення зі зловживання службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу) на службову недбалість (ч. 1 ст. 367 КК).

17 серпня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Ю.Луценка до двох років обмеження волі за продовження терміну стеження за В.Давиденком.

Разом з тим В.Тарасенка та О.Павлєнова засуджено до покарання у вигляді стягнення штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів, що дорівнює 8,5 тис. грн., та позбавлення строком на три роки права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративні посади на підприємствах та організаціях всіх форм власності.

Сам В.Давиденко неодноразово заявляв, що не вважає себе потерпілим.