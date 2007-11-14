Військовий комітет Україна-НАТО погодив план роботи на 2008 рік.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, сьогодні у штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі відбулися засідання Військового Комітету Євроатлантичного партнерства та Військового комітету Україна-НАТО на рівні начальників генеральних штабів. Україну на цих представницьких заходах представляв начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Сергій КИРИЧЕНКО.

Під час засідання Військового комітету Євроатлантичного партнерства начальники генеральних штабів збройних сил країн-членів і партнерів НАТО обговорили питання щодо поточного стану та перспектив імплементації ключових ініціатив Альянсу. Зокрема, Концепції оперативних можливостей, Концепції штабних елементів партнерства та стану реалізації військових завдань, які були прийнятті на Ризькому самміті глав держав та керівників урядів країн-членів НАТО.

В ході засідання Військового комітету Україна-НАТО підбито підсумки виконання заходів Робочого плану Військового комітету Україна-НАТО на 2007 рік та проаналізовані найбільш пріоритетні завдання в контексті імплементації військових аспектів євроатлантичної інтеграції у 2008 році.

За результатами засідання було погоджено Робочий план Військового комітету Україна-НАТО на 2008 рік. Так, в рамках імплементації заходів цього плану вже 10-14 грудня поточного року у штабі Стратегічного командування НАТО з трансформації (м.Норфолк, США) заплановано провести штабні переговори.

Сьогодні ж С.КИРИЧЕНКО провів низку робочих зустрічей.

Завтра він вперше візьме участь у засіданні Військового комітету Європейського Союзу. Під час засідання С.КИРИЧЕНКО поінформує своїх колег про стан та перспективи подальшого розвитку Збройних Сил України у контексті виконання Державної програми розвитку ЗС України на 2006-2011 роки. Також обговорюватиметься питання удосконалення форм і механізмів співробітництва Генерального штабу ЗС України з Військовим штабом та Військовим комітетом ЄС.