Депутат Європарламенту від Польщі закликає дати “зелене світло” Україні

Депутат Європарламенту Адам БЄЛАН (група правих партій, Польща) закликає дати “зелене світло” на приєднання України до Євросоюзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це А.БЄЛАН заявив сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі під час обговорення проекту доповіді про посилення Європейської політики сусідства.

“Україна в цій політиці повинна мати особливий статус... Треба відкрити “зелене світло” для прийняття України до ЄС”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня Комітет з питань закордонних справ Європарламенту схвалив проект доповіді про посилення Європейської політики сусідства (ЄПС).

У проекті доповіді депутати зазначили, що незважаючи на спільні ключові позиції, такі як спрощення візового режиму, сприяння розвиткові громадянського суспільства та контактам між людьми, підходи до сусідів з країн Південного Середземномор’я та країн Сходу, які можуть потенційно претендувати на членство в ЄС, мають бути різними.

В частині доповіді, присвяченій сусідам зі Східної Європи зазначається, що “демократичні сусіди, які чітко ідентифікуються як європейські країни і які поважають верховенство права можуть, в принципі... просити про членство в ЄС”. З урахуванням цього, депутати вважають за необхідне здійснити поступову інтеграцію східних сусідів до Європейського енергетичного співтовариства та створити Парламентську Асамблею ЄС-Східні сусіди (EURO-NEST).

Для всіх країн-сусідів депутати вважають за доцільне встановити мету зі створення широкої зони вільної торгівлі, а також провести переговори про спрощення візового режиму та реадмісію.

Європейська політика сусідства була затверджена у червні 2004 року. На сьогодні в ній беруть участь 16 країн, в тому числі і Україна.