Комісар ЄС влаштував холодний душ для України

Комісар Європейського Союзу з питань рибальства та морських справ Джо БОРГ наголошує, що на сьогодні ні Україна, ні ЄС не готові до вступу України в Євросоюз.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Дж.БОРГ заявив 14 листопада пізно ввечері, виступаючи від імені Єврокомісії на сесії Європарламенту в Страсбурзі під час обговорення проекту доповіді щодо економічних та торгівельних відносин з Україною.

“Жодна зі сторін не готова до вступу... Тому нова посилена угода не передбачає умов майбутніх відносин”, - сказав комісар ЄС.

Він також зазначив, що Єврокомісія і країни-члени переконані у необхідності посилення партнерства з Україною і вважають за можливе розпочати переговори про створення зони вільної торгівлі одразу після приєднання України до Світової організації торгівлі, не очікуючи ратифікації Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС з 5 березня ведуть переговори щодо нової посиленої угоди, що має замінити чинну Угоду про партнерство та співробітництво, термін дії якої завершується на початку 2008 року.

Ключовим положенням нової угоди має стати створення зони вільної торгівлі. Угода не повинна передбачати план майбутніх відносин між Україною та ЄС.