Черновецький зустрінеться з мером Варшави Ханною Гронкевич-Вальц

09:51, 15 листопада 2007
Політика
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Сьогодні о 15.00 відбудеться зустріч Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з мером міста Варшава Ханною ГРОНКЕВИЧ-ВАЛЬЦ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зустріч пройде за адресою: Хрещатик, 36, (5-й поверх, Зала засідань).

Акредитація представників ЗМІ проводиться за телефонами: 279-24-11, 279-93-42.

 

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