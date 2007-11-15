Янукович думає, що не можна назло кондуктору ходити пішки

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що критика влади не повинна будуватись на політичній кон’юнктурі.

Таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив в авторській статті “Iнфляцiя як виклик українським полiтикам”, опублікованій сьогодні у газеті “Факти”.

"Я неодноразово говорив, що полiтику в принципi не можна будувати на пiдкресленому несприйняттi своїх полiтичних опонентiв, на провокуваннi настроїв, якi схиляють народ до думки, що причина усiх iснуючих проблем - у безпорадностi дiючої влади. Що от, мовляв, змiнимо владу - i всi проблеми зникнуть самi: цiни знизяться, а зарплати i пенсiї зростуть”, - пише В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, зниження цін та зростання пенсій не відбудеться, якщо будувати полiтику на короткострокових вузькопартiйних iнтересах, не намагаючись мобiлiзувати на боротьбу з небезпечними процесами в економiцi увесь нацiональний потенцiал, включаючи потенцiал полiтичних суперникiв. “Погляньмо на країни Європейського Союзу, на Росiю. Попри те, що там також має мiсце полiтична боротьба, вона нiколи не переходить межу, за якою полiтичне суперництво може негативно вплинути на економiчну безпеку”, - пояснює прем’єр свою позицію.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, політики повинні розуміти, що хто б не прийшов до влади завтра, вiн не зможе самотужки впоратися з викликами, породженими складною ситуацiєю в свiтовiй економiцi. “Слiд пам`ятати, що вiдповiдальнiсть у полiтицi означає, в першу чергу, вiдповiдальнiсть перед народом за те, що ти зробив для об`єднання зусиль перед обличчям серйозної загрози, а не для здобуття влади за будь-яку цiну”, - пише він.

“Критика влади, навiть якщо вона будується на полiтичнiй кон`юнктурi, не повинна вестися за принципом "назло кондуктору пiду пiшки". Той таки Людвiг Ерхард (вiдомий нiмецький державний діяч 20 століття - УНІАН) казав, що не можна застуду лiкувати самогубством. Тим часом в нашiй полiтицi "суїциднi" настрої є очевидними. Замiсть того, щоб думати над тим, як спiльними зусиллями поставити заслiн iнфляцiї, ми бачимо, як дехто з полiтикiв використовує цю проблему для боротьби проти своїх полiтичних суперникiв. I те, що завтра вони змушенi будуть пояснювати своїм спiввiтчизникам, що зростання цiн - явище свiтове, а не суто українське, - їх не зупиняє”, - наголошує глава уряду.

Прем’єр-міністр вважає за необхідне консолiдувати зусилля виконавчої вертикалi, Верховної Ради, Президента та уряду щодо подолання iнфляцiйних загроз. “Зниження полiтичних ризикiв може стати вкладом українських полiтикiв у подолання iнфляцiйних очiкувань та забезпечення економiчної стабільності”, - пише В.ЯНУКОВИЧ.