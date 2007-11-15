Тарасюк порівняв Литвина з розумним телятком

“Наша Україна – Народна самооборона” за жодних умов не погодиться на обрання головою Підготовчої групи з організації першого засідання нової Верховної Ради представника від Комуністичної партії України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив представник НУ-НС у цій Підготовчій групі Борис ТАРАСЮК сьогодні журналістам в Києві.

“Ми на це не можемо погодитись... Я говорю це як член делегації від “Нашої України”, - сказав Б.ТАРАСЮК.

Він підкреслив, що Партія регіонів затягує початок роботи ВР наступного скликання. “В моєму розумінні тактика Партії регіонів зрозуміла – вона полягає в тому, щоб затягнути якомога довше процес першого засідання ВР - можна залишитись за урядовим кермом, використовуючи урядові структури і бюджет на свій розсуд”, - сказав він, додавши, що одразу після початку роботи ВР уряд має подати у відставку.

Крім того, Б.ТАРАСЮК висловив незгоду з кваліфікацією позиції НУ-НС з боку опонентів, які звинувачують блок у неконструктивізмі. Він нагадав, що блок висував 4 варіанти щодо кандидатур голови Підготовчої групи: перший – кандидатура Романа ЗВАРИЧА, другий – представника Блоку Литвина, третій – обрати співголів Адама МАРТИНЮКА та Р.ЗВАРИЧА, четверта пропозиція – головою обрати представника Партії регіонів, заступником – представника БЮТ, а секретарем - представника НУ-НС. При цьому він нагадав, що жодна з пропозицій не знайшла підтримки у представників Партії регіонів, які наполягають на висуванні представника від КПУ – політичної сили, яка, за словами Б.ТАРАСЮКА, не має авторитету в українському суспільстві.

Водночас він зазначив, що Блок Литвина намагається грати з двома політичними супротивниками – помаранчевими і біло-голубими. “Розумне телятко двох мам ссе. Я в принципі не вважаю нічого аморального у поведінці Блоку Литвина – в даній ситуації цей блок виграє від того, що він ні там, ні там”, - сказав Б.ТАРАСЮК. Він вважає, що суспільство дасть оцінку такій позиції на наступних виборах, а на сьогодні їх не можна засуджувати, оскільки вони не порушують ні закону, ні правил політичної етики.