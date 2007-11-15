Ющенко хоче відкрити дипломатичне представництво в Палестині

Президент України Віктор ЮЩЕНКО схиляється до необхідності відкриття дипломатичного представництва України у Палестинській Національній Автономії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам у Єрусалимі перед своєю поїздкою у ПНА.

В.ЮЩЕНКО наголосив на важливості підтримувати високий рівень дипломатичних відносин з Палестиною.

«Тому, на мій погляд, я про це сьогодні буду говорити з керівником Палестинської Автономії. Нам потрібно вивчити питання відкриття свого дипломатичного представництва і працювати напряму з Палестинською Автономією», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, це питання вивчатиметься в Україні, але він має намір дати позитивний сигнал з цього приводу Міністерству закордонних справ України.

«Ми повинні мати більш щільні дипломатичні відносини, ми повинні говорити про більш активний політичний діалог, діалог високого рівня між Україною і Палестинською Автономією», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.