«Свобода» нарахувала на мітингу опозиції 20 тисяч людей

14:26, 07 квітня 2013
Політика
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У Києві участь в акції протесту у рамках всеукраїнської кампанії «Вставай, Україно» беруть 20 тис. осіб.

Очолюють акцію лідери опозиції Олег Тягнибок, Арсеній Яценюк та Віталій Кличко

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Всеукраїнського об’єднання «Свобода».
Очолюють акцію лідери опозиції Олег Тягнибок, Арсеній Яценюк та Віталій Кличко.

«Біля пам‘ятника Тарасові Шевченку зібралися двадцять тисяч учасників акції, чисельність збільшується», - зазначається в повідомленні.

«Зібратися такій кількості учасників не завадили залякування перевізників та бюджетників», - заявили у «Свободі», нагадавши, що з багатьох областей шлях до Києва був фактично заборонений, «адже представники ДАІ та виконавчої влади забороняли рух пасажирського автотранспорту у напрямку столиці».

Учасники акції опозиції тримають гасла: «Уряд Януковича-Азарова у відставку!», «Або депутати оголосять імпічмент Януковичу, або хай ідуть геть!», «За соціальне та національне визволення» та інші.

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