«Свобода» нарахувала на мітингу опозиції 20 тисяч людей

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Очолюють акцію лідери опозиції Олег Тягнибок, Арсеній Яценюк та Віталій Кличко.

«Біля пам‘ятника Тарасові Шевченку зібралися двадцять тисяч учасників акції, чисельність збільшується», - зазначається в повідомленні.

«Зібратися такій кількості учасників не завадили залякування перевізників та бюджетників», - заявили у «Свободі», нагадавши, що з багатьох областей шлях до Києва був фактично заборонений, «адже представники ДАІ та виконавчої влади забороняли рух пасажирського автотранспорту у напрямку столиці».

Учасники акції опозиції тримають гасла: «Уряд Януковича-Азарова у відставку!», «Або депутати оголосять імпічмент Януковичу, або хай ідуть геть!», «За соціальне та національне визволення» та інші.