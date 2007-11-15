Козирні номери в ДАІ здали ще два високопосадовці

Cьогодні до Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України здано державні номерні знаки №019 та №020, що належали транспортним засобам міністра оборони України та начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних сил України.

Про це УНІАН повідомили в управлінні прес-служби Міністерства оборони України.

Спецзнаки здано відповідно до Указу Президента України “Про скасування спеціальних номерних знаків для службових транспортних засобів”.

Про здачу державних номерних знаків №019 та №020 було складено відповідний Акт прийому-передачі, зазначили в Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада Президент України В.ЮЩЕНКО підписав указ “Про відміну спеціальних номерних знаків для службових транспортних засобів”.

Цим указом Кабінету Міністрів України доручено вжити в місячний термін заходів з відміни спеціальних номерних знаків для службових транспортних засобів. Міністерству внутрішніх справ України доручено забезпечити вилучення спеціальних номерних знаків для службових транспортних засобів, а також привести свої акти у відповідність з цим указом.