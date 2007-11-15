Українці вважають себе моральнішими за росіян (опитування)

Українці вважають, що їх моральні стандарти вищі, ніж у росіян, але нижчі ніж у європейців.

Про це УНІАН повідомив експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА з посиланням на результати чергового всеукраїнського соціологічного дослідження «Моральність українського суспільства», проведеного Інститутом у рамках річної програми досліджень «Ментальні основи вибору».

За словами В.ЗАСТАВИ, дві третини українців вважають, що моральні стандарти України поступаються перед європейськимм. Трохи більше половини респондентів вважають, що українські стандарти поступаються стандартам громадян США, а 47,3% - Польщі. При цьому половина українців упевнена, що моральні засади росіян або не відрізняються від українських, або поступаються їм.

В.ЗАСТАВА відзначив, що такі високі оцінки моральних якостей європейців з боку українців обумовлені уявленнями, що насамперед ідеалізуються, про Європу і Європейський Союз як про «Землю обітовану». На думку експерта, виключно позитивний образ Європи нав`язується українському суспільству певними політичними силами і тиражується рядом ЗМІ.

Крім того, за його словами, результати дослідження показали, що переважна більшість громадян України (88,4%) категорично засуджує крадіжку дрібних товарів у магазинах і супермаркетах, трохи менше 87% опитаних - водіння автомобіля у нетверезому стані, 73,3% - викидання сміття і відходів на вулиці, 63,4% - брутальність і нецензурна лайка. При цьому ухилення від сплати податків або привласнення знайдених речей і грошей засуджують менш як половина українців.

«Порівняння результатів наших досліджень з результатами досліджень наших колег і партнерів з країн Європи свідчить, що моральні стандарти і цінності українців і європейців не дуже відрізняються. Можна навіть говорити про якусь уніфікацію моральних цінностей жителів християнського світу. Як ми пам`ятаємо, всі моральні засади християнського світу тримаються на десяти біблійних заповідях, відхилення від яких загрожує цілим народам деградацією і подальшим знищенням», - пояснив експерт.

При цьому, за його словами, погляди українців і європейців на деякі питання, що лежать в основі суспільного договору між громадянами країни, суттєво відрізняються. «Так, більшість українців засуджує грубість і нецензурну лайку, але не бачить нічого поганого в тому, аби привласнити знайдені чужі речі або не платити податки. Тоді як в європейських країнах приватна власність є недоторканною, а податки - тим інструментом, який забезпечує життєдіяльність всієї держави», - резюмував В.ЗАСТАВА.

Дослідження проводилось з 1 по 10 листопада 2007 року в 129 населених пунктах України. Загалом було опитано 2000 респондентів у віці від 18 років. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.