Підготовча група призначила дату першого засідання Верховної Ради
15:35, 15 листопада 2007Політика
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Підтримали пропозицію ПР
|Василь ГОРБАЛЬ
Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні Підготовчої групи з організації роботи ВР, повідомив журналістам представник Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ.
Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що відповідна пропозиція була висунута Партією регіонів і підтримана всіма представниками у Підготовчій групі.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Підготовча група з організації першої сесії Верховної Ради VI скликання сформувала своє керівництво. Головою групи одностайно було обрано члена Партії регіонів Раїсу БОГАТИРЬОВУ, її заступником – члена НУ-НС Романа ЗВАРИЧА та секретарем – представника Блоку Литвина Ігоря ШАРОВА.
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