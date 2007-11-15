Підготовча група призначила дату першого засідання Верховної Ради

Перше засідання Верховної Ради України VІ скликання відбудеться 23 листопада.

Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні Підготовчої групи з організації роботи ВР, повідомив журналістам представник Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що відповідна пропозиція була висунута Партією регіонів і підтримана всіма представниками у Підготовчій групі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Підготовча група з організації першої сесії Верховної Ради VI скликання сформувала своє керівництво. Головою групи одностайно було обрано члена Партії регіонів Раїсу БОГАТИРЬОВУ, її заступником – члена НУ-НС Романа ЗВАРИЧА та секретарем – представника Блоку Литвина Ігоря ШАРОВА.