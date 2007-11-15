Українських дальнобійників ”дістали” чотири посольства

Українські міжнародні автомобільні перевізники заявляють про проблеми при отриманні віз в Італію, Болгарію, Румунію і Францію.

Про це повідомив голова правління Всеукраїнського об`єднання організацій працедавців автомобільного транспорту Орест КЛИМПУШ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, незважаючи на те, що Україна в односторонньому порядку відмінила візи для більшості країн, перевізники мають складнощі з отриманням віз для водіїв-міжнародників. Як приклад глава асоціації привів консульство Італії.

"Завжди було складно працювати з цим консульством, але з середини квітня 2007 року Посольство Італії в Україні почало приймати заяви на видачу віз через італійський візовий центр. Послуги цього центру платні, і українці повинні додатково платити до вартості візи ще 170 грн. за послуги цього центру. Цей центр ніби працює за механізмом прогресивного попереднього запису - по телефону і через Інтернет. Але чекати наступної бесіди необхідно місяць. У зв`язку з цим виникла "віртуальна черга" серед перевізників, що вже мають контракт з італійськими фірмами", - сказав він.

При цьому О.КЛИМПУШ підкреслив, що для отримання візи необхідно подати список документів з 18 позицій, серед них такі, що "абсолютно не мають відношення до візи".

За словами О.КЛИМПУША, асоціація неодноразово зверталася з цим питанням в державні органи, зокрема в Міністерство закордонних справ України, з проханням спростити процедуру отримання віз.

"Сьогодні ми маємо дуже складну ситуацію, коли візи нашим працівникам не видаються... Українська сторона має всі підстави розглядати ці дії як дискримінаційні і, відповідно, наше Міністерство закордонних справ має поставити серйозне питання перед нашими партнерами", – вважає О.КЛИМПУШ.

Також він зазначив, що подібні проблеми виникають і з консульствами Болгарії, Румунії, а останнім часом - і Франції.

У свою чергу, віце-президент Асоціації міжнародних перевізників України (АСМАП) Леонід ДОКІЛЬ сказав, що останнім часом вітчизняний транспорт, що раніше домінував на ринках міжнародних перевезень, стає неконкурентоспроможним. За його словами, це відбувається через ряд чинників. Серед них - великий податковий тиск, транспортний збір, сплата ПДВ при пересуванні по території України тощо.

Як повідомляв УНІАН, Європейський парламент дав згоду на набуття чинності угод про спрощення візового режиму і реадмісію з Україною. Угода про полегшення візового режиму передбачає фіксовану ціну візового збору в 35 євро, надання безкоштовних віз певним категоріям громадян, зокрема, студентам, журналістам, близьким родичам і т.д.

Крім того, згідно з новою угодою, консул, у разі відмови в оформленні візи, має пояснити громадянинові причини відмови. Дія угоди не поширюватиметься на Данію, Ірландію і Велику Британію.