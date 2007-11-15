Чоловік, який вимагав зустрічі з Ющенком, тримав у заручницях майбутню тещу

Луганські правоохоронці затримали чоловіка, який тримав у заручниках жінку і вимагав переговорів з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ або лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомив начальник управління МВС України в Луганській області Анатолій НАУМЕНКО.

За його словами, затриманим виявився житель Лутугіного, 1979 року народження – робітник управління шахти “Луганська”.

У заручники він захопив інспектора військово-облікового столу Орехівської селищної ради Лутугінського району Луганської області - матір його дівчини, з якою він не може одружитися через свою низьку зарплату. Зловмисник сьогодні близько 12-ї години прийшов на прийом до інспектора, зачинив двері у кабінет і нікого не пускав.

Як повідомила телефоном кореспонденту УНІАН керівник Центру громадських зв’язків УМВС у Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ, чоловік раніше на одному з інтернет-форумів вимагав, зокрема, зменшення відсотку споживчих кредитів і висловлював обурення неможливістю пересічним громадянам придбати житло.