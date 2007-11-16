Кузьмук розкритикував “ситуативне бажання” Ющенка

У країнах Європи силові структури напряму не підпорядковуються главі держави. Про це учора в ефірі “5-го каналу” заявив віце-прем’єр-міністр України Олександр КУЗЬМУК, коментуючи ініціативу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про перейменування Внутрішніх військ у Національну гвардію та перепідпорядкування цієї структури особисто главі держави.

“Європейська практика свідчить, що главі держави напряму жодна силова структура не підпорядковується”, - сказав О.КУЗЬМУК.

Він повідомив, що аналогічні структури внутрішніх військ у Європі – гвардія, карабінери, жандармерія – мають різне підпорядкування – Мінюсту, Міноборони, або МВС. При цьому О.КУЗЬМУК додав, що глава держави через ці міністерства управляє вищезазначеними підрозділами.

О.КУЗЬМУК наголосив, що в Україні “все” підкоряється Президенту, за виключенням Церкви, і справа полягає в тому, через які державні органи він керує всіма процесами в державі.

На його думку, ця ініціатива є “ситуативним бажанням Президента”. При цьому він додав, що силові структури необхідно розвивати, а не перепідпорядковувати залежно від того, хто при владі.

О.КУЗЬМУК переконаний, що для того, щоб не повторювалися такі події, як захоплення Генеральної прокуратури України, в державі має бути стабільність, щоб Президент керував на підставі рішень Ради національної безпеки та оборони через уряд.

Він зазначив, що на сьогодні на Внутрішні війська покладено виконання 9-ти завдань – від охорони громадського порядку, охорони стратегічних об’єктів та дипломатичних представництв до конвоювання.

Відповідаючи на запитання, чи підтримує він перейменування Внутрішніх військ, О.КУЗЬМУК сказав: “Я як бувший командувач Національної гвардії таку ідею підтримав би”. За його словами, назва “Внутрішні війська” є рудиментом Радянського союзу, а Національна гвардія в свій час увійшла в історію як структура, яка повністю виконала покладені на неї завдання.