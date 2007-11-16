Яценюк поїхав до Іспанії

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК прибув до Іспанії з робочим візитом.

Як передає кореспондент УНІАН, під час візиту планується зустріч А.ЯЦЕНЮКА з керівництвом Конфедерації іспанських підприємств, зустріч із заступником голови Конгресу депутатів Іспанії Ігнасіо Хілем ЛАСАРО, а також зустріч з міністром закордонних справ та співробітництва Іспанії Мігелем Анхелем МОРАТІНОСОМ. Також А.ЯЦЕНЮК зустрінеться з керівниками українських організацій в Іспанії.

Під час візиту передбачається підписання меморандуму про співробітництво між міністерствами закордонних справ України та Іспанії з метою наближення України до ЄС.

Це перший візит глави зовнішньополітичного відомства України до Іспанії з 1994 року.