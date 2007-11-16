БЮТ збирає докази підкупу депутатів

Блок Юлії Тимошенко збирає докази спроб із боку Партії регіонів підкупити ряд депутатів від БЮТ, аби вони не погоджувалися на створення демократичної коаліції.

Про це в ефірі програми «Дуель» на телеканалі «Україна» заявив народний депутат від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ.

За його словами, такі пропозиції надходили деяким членам БЮТ. «Вони зараз ведуть переговори спеціально для того, щоб зафіксувати та зафільмувати ці факти та передати їх Генеральному прокурору, який буде обраний», - сказав С.СОБОЛЄВ. Водночас він відмовився назвати прізвища осіб, які займаються підкупом. С.СОБОЛЄВ запевнив, що ці докази будуть оприлюднені по телебаченню, щоб «усі громадяни побачили, до якої низькості опускаються деякі, коли треба створити незаконну коаліцію».