Губернатор стверджує, що його доходи у минулому році - 97 тисяч гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в декларації Е.Матвійчука.

У доходах вказується лише заробітна плата чиновника.

Також, згідно з декларацією, у власності Е.Матвійчука є автомобіль Мерседес S500, а також нерухомість площею 1,833 тис. кв. м.

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Як повідомляв УНІАН, Е.Матвійчук призначений на посаду губернатора Одеської області Президентом України Віктором Януковичем у березні 2010 року.