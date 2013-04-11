Губернатор стверджує, що його доходи у минулому році - 97 тисяч гривень

16:52, 11 квітня 2013
Політика
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Губернатор Одеської області Едуард Матвійчук задекларував у 2012 році 97,232 тис. грн доходів.

Едуард Матвійчук

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в декларації Е.Матвійчука.
У доходах вказується лише заробітна плата чиновника.

Також, згідно з декларацією, у власності Е.Матвійчука є автомобіль Мерседес S500, а також нерухомість площею 1,833 тис. кв. м.

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Як повідомляв УНІАН, Е.Матвійчук призначений на посаду губернатора Одеської області Президентом України Віктором Януковичем у березні 2010 року.

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