Донецький губернатор їздить на Land Cruiser та має кілька квартир

Як повідомили УНІАН в прес-службі Донецької облдержадміністрації, такі дані містяться в декларації керівника області.

Згідно декларації, загальна сума його сукупного доходу склала 757 тис 291 грн, зокрема заробітна плата, інші виплати і винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору – 128 тис 411 грн, дивіденди, відсотки – 628 тис 798 грн, подарунки, призи, виграші - 82 грн, матеріальну допомогу не одержував.

Загальна сума сукупного доходу членів родини склала 243 тис 598 грн.

А. Шишацький є власником земельної ділянки загальною площею 550 кв. м і 1108 кв. м; квартир загальною площею 250 кв. м і 115 кв. м; садового (дачного) будинку загальною площею 80 кв. м; гаража - 38 кв.м іншого нерухомого майна загальною площею 280,3 кв. м і 209,2 кв. м; автомобіля легкового марки Toyota LAND CRUISER 200, 2011 року випуску (об'єм двигуна 4464 куб. см).

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Родині А. Шишацького належить житловий будинок загальною площею 64,5 кв. м і квартира загальною площею 47,7 кв. м; автомобілі легкові марки Lexus LX 570, 2009 року випуску (об'єм двигуна 5700 куб. см) і марки Mercedes-Benz SLK 200, 2012 року випуску (об'єм двигуна 1796 куб. см).

Сума коштів на рахунках в банках та інших фінансових установах А. Шишацького складає 3 млн 816 тис 109 грн, номінальна вартість цінних паперів (акцій) – 8 млн 739 тыс 483 грн.

Сума коштів на рахунках в банках та інших фінансових установах членів сім'ї – 400 тис грн, номінальна вартість цінних паперів членів сім'ї – 68 тис 53 грн. Розмір внесків в статутній (сукупний) капітал суспільства, підприємства, організації членів сім'ї - 4 млн грн.