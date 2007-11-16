Ющенко не має відношення до контрабандних щенят

«Аеросвіт» спростовує інформацію про те, що Секретаріат Президента України фрахтував літак компанії для візиту глави держави Віктора ЮЩЕНКО в Ізраїль.

Про це в коментарі УНІАН по телефону повідомив прес-секретар авіакомпанії Сергій КУЦИЙ.

«Секретаріат Президента не фрахтував літак «Аеросвіту» під візит в Ізраїль», - зазначив він.

Водночас він підтвердив інформацію, що з`явилася в ЗМІ, про те, що 13 листопада на рейсі «Аеросвіту» в Тель-Авів бортпровідники завезли в Ізраїль трьох породистих щенят «на прохання знайомих». За даними С.КУЦОГО, документи на щенят були повністю оформлені, тому це не є контрабандою. Водночас він зазначив, що, як виявилося, щенят до Ізраїлю можна ввозити у віці старше 4-х місяців. «Вони (щенята – УНІАН) виявилися молодшими, тому їх повернули, не пропустивши, митні служби», - зазначив він. За його словами, щенята повернулися зворотним рейсом до Києва.

С.КУЦИЙ додав, що, оскільки вищезгадані дії не входили у функціональні обов`язки бортпровідників і не в правилах авіакомпанії, адміністрація «Аеросвіту» ретельно розбиратиметься з ситуацією, «і за підсумками розслідування винні будуть покарані».

Як повідомили ряд ЗМІ, за даними ізраїльської газети "Маарів", в літаку авікомпанії "Аеросвіт", який був зафрахтований для офіційної делегації, крім Президента В.ЮЩЕНКА в Ізраїль прилетіли троє контрабандних щенят рідкісної породи.

Як пише газета «Сегодня» (від 16 листопада), за словами Рафі ГАБАЯ, керівника митної служби аеропорту Бен-Гуріон, вартість кожного щеняти перевищує 1500 доларів. Собаки були знайдені в ході негласної перевірки, яку митники влаштували стюардам.