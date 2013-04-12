Німецький політолог: посмішка Тимошенко врятує репутацію України

Про це він сказав на засіданні круглого столу на тему: "Угода про Асоціацію. Terra incognita?".

"Що зараз потрібно Україні, так це - фотографія, як Тимошенко з усмішкою виходить з в'язниці. Якщо це відбудеться, репутацію української політичної системи буде виправлено, а політична громадськість західних країн буде за підписання угоди. Все інше, це технічні та організаційні питання, поправки, закони – це другорядні питання. Необхідно поновити репутацію, і тоді все інше буде вирішено – угоду буде підписано, і буде швидка її ратифікація", - сказав А.Умланд.

Політолог нагадав, що репутацію української політичної системи було знищено після 2010 року. "В репутації – головна проблема. Тому що в 2008 році репутація України на Заході була відносно доброю", - вважає він.

А.Умланд зазначив, що за останні кілька місяців першим позитивним сигналом стало звільнення екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та інших політичних в'язнів. На переконання політолога, це в один день вирішило одразу дві проблеми: по-перше, змінило атмосферу у суспільстві на Заході, а, по-друге, відкрило те, яким може бути шлях до підписання Угоди про асоціацію.

Експерт також застеріг владу України від нав'язування українському суспільству думки про розподіл країн Європейського Союзу на "друзів", які підтримують підписання угоди, та її "ворогів", які не бачать такої можливості за нинішніх умов.

"Я зараз спостерігаю, що у ЗМІ вибудовується така картина, що, мовляв, є такі країни – Литва, Словаччина, Угорщина, Польща, які підтримують підписання угоди, і нібито є країни – Німеччина, Франція, Італія, які не є друзями України. Все це подається так, що нібито німецький або французький уряди є чи то друзями Путіна, чи то заручниками Путіна, тому насправді немає бажання підписувати цю угоду», - сказав він, попросивши українську владу не поширювати цю нісенітницю, тому ще це призведе до напруження у відносинах з цими країнами.

«Не потрібно цю історію розвивати, вона відволікає від головної проблеми – репутації української політичної системи", - цитує сайт Ю.Тимошенко