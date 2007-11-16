Чечетов розбушувався: ми виграємо хоч в дощ, хоч в сніг

Представник Партії регіонів Михайло Чечетов в коментарі ІМК піддав різкій критиці вчорашню заяву Руслана Князевича про те, що якщо в течії 30 днів в парламенті не буде створена коаліція, блок НУ-НС рекомендуватиме Президентові достроково розпустити парламент.

“Це просто дитячий лепет політика, який ще не доріс до рівня серйозного політика. Ніхто з серйозних людей їх просто не підтримає. Партія регіонів не боїться ніяких виборів. Ми виграємо їх все одно, в будь-яку погоду, хоч в дощ, хоч в сніг! Навіть якщо вибори будуть президентськими, ми їх теж виграємо! Це назавжди! На прапорі Партії регіонів написано: “Переможець. Крапка. Назавжди”. Тому ми не боїмося, просто шкода країну. Та що ж тоді з країною буде!?” - так емоційно він відреагував на заяву представника блоку НУ-НС.

Коментуючи репліку Князевича, що Партія регіонів намагається “максимально затягнути початок роботи сесії ВР”, Михайло Чечетов заявив: “Якби на сьогоднішній день у пані Тимошенко було 226 “залізних” голосів за її прем`єрство, то робоча група відбулася б ще тиждень тому, рішення було б ухвалене за один день, а на інший день вони б вже змогли проголосувати за прем`єра Тимошенко. Але оскільки у них на сьогоднішній день не тільки 226 голосів немає, але і 200 голосів немає, то можна сказати, що у них просто почався розкол!”

За словами Чечетова, представники БЮТ і НУ-НС самі намагаються відтягнути час, щоб “спробувати нашкребти голоси, яких у них немає”.

“Це ми наполягали на тому, щоб все пройшло якнайскоріше. Вчора ми чітко сказали – досить! Цей бардак нам просто набрид вже! Ми вчора примусили всіх працювати в робочій групі і всі дружно підняли 30 рук - всі: і білі, і червоні, і сині, і блакитні, і зелені, всі дружно проголосували за те, щоб лідер фракції ПР Раїса Богатирьова очолила цю групу”, - заявив Чечетов.

Вчора представник блоку НУ-НС Руслан Князевич звинуватив Партію регіонів в затягуванні почала роботи новообраного парламенту. “Будь-які “здорові” пропозиції, які звучать з нашого боку, будуть відкинуті або доведені до абсурду з метою максимально затягнути початок роботи сесії ВРУ, - заявив він і назвав це “планом Партії регіонів”. Він також відзначив, що якщо пройде 30 днів, а коаліції не буде, то НУ-НС рекомендуватиме Президентові скористатися його правом на розпуск парламенту.