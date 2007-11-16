Вінський каже, що БЮТ з цепу не зірветься

Член БЮТ Йосип Вінський називає недостовірними будь-які угоди чи документи, що з`являються у ЗМІ та Інтернеті та говорять про нібито існування домовленостей між Партією регіонів та стороною президента Віктора Ющенка щодо створення коаліції.

"Останнім часом у вітчизняних та зарубіжних ЗМІ почали масовано з`являтися, так би мовити, таємні документи про створення "широкої коаліції", - йдеться у його коментарі.

"Варто десять хвилин поритися в Інтернеті, щоб знайти якісь таємні угоди "Ющенка з Януковичем" чи "Богатирьової з Плющем", - додав він.

На думку Вінського, "мета появи подібних документів проста: внести розкол у демократичний табір, викликати сумнів у благонадійності наших партнерів, загальмувати процес формування демократичної коаліції та формування нового уряду".

З цього приводу член БЮТ заявив, що "у нас висока відповідальність і міцні нерви - на кожен шелест ми з цепу зриватися не будемо".

"А тому хотів би попрохати наших опонентів припинити засмічувати інтернет фальсифікованими документами та підробленими угодами", - додав він.

Вінський наголосив, що БЮТ чесний у своїх намірах і діях: "Таку ж позицію, щиро хочеться вірити, займають і президент, і наші партнери з блоку "Наша Україна - Народна самооборона".

"А тому 23 листопада 2007 року, в день першого засідання Верховної Ради шостого скликання, буде створено демократичну коаліцію. Будь-які інші варіанти – то авантюра", - заявив член БЮТ.

Українська правда