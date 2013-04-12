Луценко про заяви пенітенціарної служби: Вона тупо бреше

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові повідомив сам Ю.Луценко.

Також він закликав журналістів не вірити жодній інформації, яку про екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко поширює Державна пенітенціарна служба.

“Мені у цей вівторок запланована друга операція. Згадайте, вони (пенітенціарна служба - УНІАН) розповідали, що ніякої другої операції мені лікарі не рекомендували, хоча знову підтверджені всі проблеми з виразками, зі здоров’ям, з операціями тощо”, - наголосив Ю.Луценко.

“Прошу вас, не вірте ні одному слову пенітенціарної служби. Вона тупо бреше. Вона тупо виконує політичне замовлення”, - підкреслив Ю.Луценко.

Довідка УНІАН. Ю.Луценко був засуджений до 4 років позбавлення волі за розтрату державних коштів в особливо великих розмірах і до 2 років обмеження волі за службову недбалість на посаді міністра внутрішніх справ.

Починаючи із серпня 2012 року Ю.Луценко відбував покарання у Менській виправній колонії в Чернігівській області.

23 січня 2013 року Ю.Луценка прооперували у столичній клініці «Оберіг».

7 квітня Президент Віктор Янукович підписав указ про помилування Ю.Луценка і того ж дня екс-міністра було звільнено.