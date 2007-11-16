Кириленко розповів про родовід майбутньої партії Ющенка

Найближчого понеділка прийматиметься рішення у тому числі щодо термінів створення партії на основі НУ-НС.

Про це в інтерв’ю газеті “Україна молода” повідомив голова політради блоку “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, “головні труднощі створення єдиної національно-демократичної політичної партії на основі блоку “Наша Україна – Народна самооборона” полягають в тому, що блок складається з дев’яти партій. Для вирішення цієї проблеми, насамперед, треба внести зміни до закону про політичні партії, якими були б вирішені всі питання про правонаступництво партій, про точку відліку створення майбутньої партії. Родовід має вестися від дати створення найстаршої партії блоку. Після внесення змін до законодавства партія не вважатиметься новою - це буде продовження історії всіх дев’яти партій”.

Процедура творення єдиної партії на основі декількох, за словами В.КИРИЛЕНКА, відбувається як “реорганізація шляхом злиття”. “Умовно кажучи, усі дев’ять партій до обіду ухвалюють свої рішення, а після обіду проводять великий об’єднавчий форум”, - зазначив він.

“Усі члени нашого блоку підтвердили намір створити таку партію. Тепер треба провести переговори таким чином, щоб усі дев’ять партій бачили перспективи для себе в новій силі, щоб ніхто не відчував себе витісненим, - підкреслив голова політради блоку. - Декілька тижнів тому ми створили робочу групу, поділену на три підгрупи, які працюють над програмою, статутом і курують організаційні питання. Найближчого понеділка ці підгрупи доповідатимуть політраді і ми приймемо рішення, в тому числі і щодо термінів”.

“Звичайно, ми налаштовані завершити цей процес якомога швидше, - наголосив В.КИРИЛЕНКО. - Але для того, щоб він відбувся результативно і дав на виході партію дійсно нової європейської якості, спроможну надати Президенту ефективну підтримку на його наступних виборах, такий форум необхідно провести у квітні - травні 2008 року”.

Як повідомляв УНІАН, лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО в інтерв’ю газеті «Коммерсант» від 16 листопада, "Народна самооборона" не готова зараз створювати єдину партію на основі НУ-НС.

«Ми сьогодні (15 листопада) дійшли спільної думки: єдина демократична партія необхідна Україні, але вона має бути монолітною і демонструвати стабільність своїх переконань. Мати зараз справу з людьми, які вже після виборів, після багатомісячної політичної боротьби за створення демократичної коаліції відмовляються входити в неї, не хочеться», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

«І ми прийняли політичне рішення, що розпочнемо переговори про створення демократичної партії, коли буде створена коаліція, відбудуться зміни в законодавстві, відкриються можливості об`єднувати партії – тільки після цього ми проведемо всі необхідні внутрішньопартійні процедури для створення єдиної демократичної партії. Ми не хочемо залежати від двох-трьох дуже самостійних та амбітних осіб, які зараз дискредитують НУ- НС як блок», - підкреслив він.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що таку позицію займають партії "Вперед, Україно!" та "Християнсько-демократичний союз", які входять у "Народну самооборону".