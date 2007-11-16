Соцпартія завтра вирішить долю Мороза

На завтрашньому звітно-виборчому з’їзді Соціалістична партія України має розглянути нову програму партії та вирішити кадрові питання. Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві міністр освіти і науки України, соціаліст Станіслав НІКОЛАЄНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, з’їзд має проаналізувати помилки партії за останні роки та дати основну відповідь – “погляд у майбутнє: чим буде займатися партія в наступний період”.

“Я думаю, що завтра з’їзд Соціалістичної партії України проаналізує помилки, які були здійснені, скажімо, впродовж останніх кількох років. Помилки, які закінчились тим, що партія не зуміла подолати 3-відсотковий рубіж. Але я не думаю, що на цьому з’їзд концентруватиме всю свою увагу. З’їзд буде концентрувати увагу на пошуку шляхів розвитку партії, виходу з кризи і кроків з оновлення партії. Ми підготували в рамках робочої групи всі документи, робоча група підготувала звернення до громадян, зокрема, ми, я думаю, приймемо рішення про формування нової програми на президентські і парламентські вибори “Справедлива Україна”, - повідомив С.НІКОЛАЄНКО.

На запитання, чи буде на порядку денному з’їзду питання “очищення” партії, зокрема, стосовно секретаря політради СПУ Ярослава МЕНДУСЯ, соціаліста Миколи РУДЬКОВСЬКОГО, він відповів, що по конкретних кандидатурах зараз нічого не може сказати, але зазначив, що оскільки з’їзд звітно-виборчий, то на ньому “обов’язково будуть обирати голову партії, секретарів політради, членів політради”.

“Якщо будуть до когось якісь претензії, то звичайно з’їзд відреагує”, - додав С.НІКОЛАЄНКО.

Щодо своїх особистих планів як урядовця, враховуючи, що СПУ не пройшла до ВР нового скликання, С.НІКОЛАЄНКО сказав: “Поки що я є міністром. Не виключено, що ще довго буду працювати”. Крім того, зазначив С.НІКОЛАЄНКО, на сьогодні він очолює громадську раду освітян і науковців України “Гроно” і водночас продовжує плідно працювати в Соцпартії. “Тобто є чим займатися”, - додав він.