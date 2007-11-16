Кучма пророкує нашоукраїнцю посаду спікера

Екс-президент України Леонід КУЧМА вважає, що на посаду голови Верховної Ради має бути обраний представник «Нашої України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я думаю, що, скоріше за все, голова ВР повинен бути з «Нашої України», - сказав Л.КУЧМА.

За його словами, зазвичай спікерами стають люди, які мають великий досвід і користуються повагою з боку не лише окремої політичної сили, а країни в цілому. При цьому Л.КУЧМА наголосив, що саме з такої точки зору треба підходити до кандидатів на посаду голови ВР.

«Таких людей у цьому парламенті, у тому числі в «Нашій Україні», більш, ніж достатньо», - сказав Л.КУЧМА, водночас не назвавши жодного прізвища.

За його словами, маловірогідно, що голова ВР попереднього скликання Володимир ЛИТВИН буде знову обраний на цю посаду, оскільки це буде не зрозуміло жодній політичній силі.

Він додав, що В.ЛИТВИН не має тієї «золотої акції», якою свого часу володів лідер СПУ Олександр МОРОЗ.

На запитання, хто може стати прем’єр-міністром, Л.КУЧМА відповів: «Я не хотів би робити прогноз… Я б на сьогодні на місці Президента не знав би, яке рішення остаточно прийняти, бо тут настільки багато «за» і настільки багато «проти», з любих точок зору».

Він підкреслив, що не хотів би нічого радити Президенту України і політичним силам, додавши, що останнім часом поглибився розподіл країни. За його словами, через останні парламентські вибори порозуміння між заходом і сходом України не додалось.

«У цій ситуації головна відповідальність лежить на Президенті – яким він шляхом піде», - сказав Л.КУЧМА.

При цьому він зауважив, що головний національний продукт виробляється на сході, і лише Донецька область виробляє 22% всього експорту, а Дніпропетровська область – 20%.

Як сказав Л.КУЧМА, це також треба враховувати у великій політиці. «Я бажаю Президенту прийняти виважене рішення», - додав він.