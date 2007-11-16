Плющ представить на Волині нового губернатора?

Візит Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Івана ПЛЮЩА на Волинь затримується через погану погоду.

Прибуття І. ПЛЮЩА на Волинь очікують по обіді. Він зустрінеться з представниками влади у сесійній залі обласної ради. За інформацією джерела, Іван ПЛЮЩ представить нового губернатора області - Миколу РОМАНЮКА ( до цього часу він очолював обласне відділення "Приватбанку").

На сайті Президента указів про зміну керівництва у Волинській області поки немає.