Плющ представить на Волині нового губернатора?
14:49, 16 листопада 2007Політика
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Інформація джерела
Візит Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Івана ПЛЮЩА на Волинь затримується через погану погоду.
Прибуття І. ПЛЮЩА на Волинь очікують по обіді. Він зустрінеться з представниками влади у сесійній залі обласної ради. За інформацією джерела, Іван ПЛЮЩ представить нового губернатора області - Миколу РОМАНЮКА ( до цього часу він очолював обласне відділення "Приватбанку").
На сайті Президента указів про зміну керівництва у Волинській області поки немає.
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