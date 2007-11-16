131 народний депутат VI скликання буде кантуватися в готелі

У готелях проживатиме 131 народний депутат VI скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова підкомісії з питань розміщення народних депутатів у залі засідань Верховної Ради, забезпечення умов діяльності ВР VI скликання та її органів, здійснення депутатських повноважень, статусу і соціально-побутового забезпечення діяльності народних депутатів України Валентин МАТВЕЄВ.

За його словами, 95 із цих народних депутатів є новообраними. Вын додав, що решта були народними депутатами минулого скликання і вони вже проживали в готелях «Київ» та «Україна».

В.МАТВЕЄВ наголосив, що всі новообрані народні депутати розселятимуться тільки в готелі «Київ». Він зазначив, що потребуватимуть розселення в готелях 56 народних депутатів від Партії регіонів, 49 – від БЮТ, 11 – від НУ-НС, 8 – від КПУ та 7 – від Блоку Литвина.

Член цієї підгрупи Йосип ВІНСЬКИЙ (БЮТ) зазначив, що поселення в готелях буде тимчасове, тобто на місяць, а потім апарат ВР має внести пропозиції щодо можливості винаймати квартири для народних депутатів в м. Києві. За його словами, це «буде дешевше», оскільки проживання в готелі коштує «близько 10 тисяч гривень на місяць, а стандартна квартира коштує близько 5-6 тисяч».

Він наголошує, що представники майбутньої коаліції підготували законопроекти, якими передбачається скасувати всі пільги для народних депутатів, в тому числі і щодо купівлі квартир та грошових компенсацій за них.

У свою чергу, В.МАТВЕЄВ (КПУ) зазначив, що народні депутати будуть поселені в готелі з 21 листопада. Він зазначив, що лунали на засіданні підгрупи пропозиції, щоб для народних депутатів винаймати квартири у місті. «Я не можу з цим погодитись, бо приїдуть жінки із областей, зокрема у фракції КПУ їх буде три і вони повинні вишукувати житло в Києві?», - зазначив В.МАТВЕЄВ.

За його словами, дано доручення керівництву апарату ВР провести відповідні підрахунки щодо коштів, які необхідні для можливого винаймання житла і чи можна це робити в законний спосіб, коли апарат ВР укладатиме договір про найм житла із власником квартири. Він вважає, що це питання не можна порушувати на початку роботи парламенту, оскільки таким чином можна зірвати його роботу. Він вважає, що народних депутатів необхідно розмістити в готелях, а потім вже приймати рішення з приводу можливого вирішення квартирного питання в подальшому.