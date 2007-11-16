Тимошенко вимагає відібрати нагороди у Ківалова

Лідерка БЮТ Юлія Тимошенко не розуміє, чому почесну грамоту екс-голові ЦВК Сергію Ківалову “підписав голова Центральної виборчої комісії, якого було призначено до ЦВК за квотою Президента України”. Про це йдеться у коментарі Тимошенко до вчорашнього нагородження Ківалова почесними відзнаками “за вагомий особистий внесок у забезпечення конституційних виборчих прав громадян України”. Коментар розміщений на сайті БЮТ.

Особисто Ківалова Тимошенко вважає людиною, “яка стала символом масштабних фальсифікацій, перекручення результатів виборів та нахабної маніпуляції в ході виборів президента України”. Людиною від прізвища якої “походить термін «ківаловщина», що “навіть у іноземній пресі наводять без перекладу, як символ абсурду і безпардонних маніпуляцій в ході виборів”.

“Навіщо і кому був потрібен подібний фарс (з нагородженням – ред.)? – каже Тимошенко - Чи можливо й справді у нас процесом керує Віктор Янукович, відповідно до заяви Сергія Ківалова від 24 листопада 2004 року? Адже від вшанування Ківалова до визнання Януковича главою держави не так уже й далеко, як може здається на перший погляд. Я не перебільшую і не іронізую, я говорю про тенденції. А вони – погані”

Тимошенко розуміє, що “у нас ще досить жива cтара, випестувана в радянських та компартійних кабінетах традиція нагороджувати до чергового ювілею кого попало і чим попало. Але не до такої ж міри...”

Тимошенко просить голову ЦВК Володимира Шаповала виправити те, що лідер БЮТ називає “вчорашньою помилкою”. “Принаймні в спорті такі правила діють, - зауважила Тимошенко. - Тому я пропоную скасувати рішення про нагородження Ківалова, як такого, що не пройшов допінг-тест на демократію”.

Лідер БЮТ додала: “Я не буду закривати очі на такі події, які відбулися вчора. Якщо хтось сподівається, що я буду мовчати як риба, чекаючи особистого свята, пов`язаного з формуванням демократичної коаліції і з призначенням нового прем`єр-міністра, то нехай краще не сподіваються”.